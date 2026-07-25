द गार्डियन ने खुलासा किया: हाल के हमलों में ईरानी मिसाइलों की सटीकता और विनाशकारी क्षमता में वृद्धि

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश अखबार «द गार्डियन» ने खुलासा किया कि ईरान ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की अवधि के दौरान, अमेरिकी अड्डों और क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता को मजबूत करने में सफलता हासिल की है। यह मिसाइल कार्यक्रम में तकनीकी प्रगति, उपग्रह छवियों के उपयोग और यूक्रेन युद्ध में रूस के अनुभव से प्रेरित सैन्य रणनीतियों को अपनाने के संयोजन के माध्यम से हासिल किया गया है।

इस अखबार के रक्षा और सुरक्षा मामलों के संपादक डैन सब्बाग ने जोर देकर कहा कि ईरान के हालिया हमले सटीकता और विनाशकारी क्षमता के स्तर में वृद्धि को दर्शाते हैं; एक ऐसा मामला जिसने साथ ही क्षेत्र में तैनात अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों में संभावित कमजोरियों को भी उजागर किया है।

यह रिपोर्ट, जॉर्डन में «मुवफ्फ़क़ अस-सल्ती वायु सेना अड्डे» पर ईरान के हमले का हवाला देते हुए लिखती है कि यह हमला उस स्थिति में सफल रहा जब उक्त अड्डा अमेरिकी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली «थाड» (THAAD) के संरक्षण में था। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए।

ईरानी मीडिया द्वारा प्रकाशित उपग्रह छवियों से पता चलता है कि इस अड्डे की कई सुविधाएँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं; एक ऐसा मामला जिसने अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) को इस हमले को रोकने में रक्षा प्रणाली की अक्षमता के कारणों की जाँच करने के लिए मजबूर किया।