ज़ुल्क़द्र: हमारे योद्धाओं की निशानेबाज़ी दुश्मन के पूर्ण आत्मसमर्पण तक जारी रहेगी

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा उच्च परिषद के सचिव मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र ने एक संदेश में जोर देकर कहा: क्षेत्र में धुएं का हर स्तंभ अमेरिका के किसी सैन्य, सुरक्षा या वित्तीय केंद्र को निशाना बनाए जाने का संकेत है।

उन्होंने आगे कहा: हमारे योद्धाओं की निरंतर और निशानेबाज़ी उठ खड़े हुए ईरानी राष्ट्र के क्रोध का कोड़ा है, जो वर्चस्व व्यवस्था की पीठ पर पड़ता है और दुश्मन के पूर्ण आत्मसमर्पण तथा मीनाब, लामर्द आदि के मज़लूम बच्चों के खून का बदला लेने तक, ईश्वर की कृपा से, जारी रहेगी۔