सीरिया यात्रा पर 17 वर्ष बाद दमिश्क पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव

दमिश्क : संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आज सुबह सीरियाई सरकार के निमंत्रण पर दमिश्क पहुँच गए हैं।

सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी साना की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज सुबह दमिश्क पहुँचे। पिछले 17 वर्षों में किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यह पहली सीरिया यात्रा है।

सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी ने दमिश्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुटेरेस और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

इससे पहले गुटेरेस के प्रवक्ता ने बताया था कि यह यात्रा सीरियाई सरकार के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान गुटेरेस राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीरिया की सरकार और उसके लोगों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है।