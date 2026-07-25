ईरान ने 28 भारतीयों को बचाया, अमेरिकी ने बनाया हमले का शिकार 

नई दिल्ली: अमेरिका ने मोजाम्बिक के झंडे वाले एक जहाज पर ईरान के समुद्री इलाके में प्रवेश करते समय बर्बर हमला किया जिस पर सवार 28 सदस्य भारतीय थे। इस जहाज में 28 भारतीय नागरिकों समेत कई क्रू सदस्य सवार थे। ईरान ने जानकारी दी है कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उनकी हालत ठीक है।

भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फतह अली ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि जहाज पर हमले के तुरंत बाद उसने ईरानी कोस्ट गार्ड को आपातकालीन संदेश भेजा।

सूचना मिलते ही ईरान की समुद्री सुरक्षा और बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, तेज और समन्वित कार्रवाई के कारण जहाज पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

ईरानी राजदूत ने कहा कि उनका देश सभी देशों के नाविकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और फारस की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग, भरोसा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए।

ईरान ने कहा कि बाहरी देशों की सैन्य मौजूदगी से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ने के बजाय तनाव और अस्थिरता बढ़ी है। ईरान ने भरोसा दिलाया कि वह व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा।