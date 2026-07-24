कई लड़ाकू विमानों, एक जासूसी गुब्बारे और अमेरिकी पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली का विनाश

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनसंपर्क विभाग ने ऑपरेशन नस्र 2 के विज्ञप्ति संख्या 51 में घोषणा की: जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों का आवास और कई लड़ाकू विमान, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली, एक जासूसी गुब्बारा, और अरबील में अमेरिकी आतंकवादियों का आवास नष्ट कर दिए गए।