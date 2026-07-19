देश की जनता और प्रतिरोधी आंदोलन को धोखा दे रही है लेबनान सरकार

बेरूत : हिज्बुल्लाह लेबनान के वरिष्ठ नेता हसन इज्जुद्दीन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान सरकार ने जनता और “प्रतिरोध” का साथ छोड़कर दुश्मन के सामने झुकने वाला रास्ता अपनाया है।

हसन इज्जुद्दीन ने कहा कि सरकार का यह कहना कि बातचीत का रास्ता कम नुकसान वाला है, यह दिखाता है कि वह इस्राईल की नीतियों और उसके इरादों को सही तरीके से नहीं समझती।

उन्होंने हिज्बुल्लाह की ओर से आयोजित एक विरोध सभा में कहा कि सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे प्रतिरोध आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हुई। उनके अनुसार, हिज्बुल्लाह और उसके सहयोगियों ने सरकार की मदद की, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला।

हिज्बुल्लाह नेता ने कहा कि उनका संगठन इस्राईल के खिलाफ “प्रतिरोध” के रास्ते पर कायम रहेगा और देश की रक्षा को अपना अधिकार मानता है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी जमीन आजाद नहीं हो जाती, संघर्ष जारी रहेगा।

उन्होंने लेबनान सरकार और इस्राईल के बीच बातचीत की कोशिशों की आलोचना करते हुए इसे गलत फैसला बताया। उनका आरोप है कि सरकार दुश्मन की शर्तों को मानने की दिशा में बढ़ रही है।

हसन इज्जुद्दीन ने कहा कि हिज्बुल्लाह भविष्य में भी अपने समर्थकों और अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ता रहेगा।