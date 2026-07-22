समाचार एजेंसी अबना ने अल जज़ीरा के हवाले से रिपोर्ट किया कि सायोनिस्ट अखबार येदियोट अहारोनोट ने स्पेन में बढ़ते इज़राइल-विरोधी माहौल का दावा करते हुए इस घटना को इसी तरह के कृत्यों, जिसमें लामिन यामाल द्वारा फिलिस्तीनी झंडा लहराना भी शामिल है, की निरंतरता के रूप में मूल्यांकन किया।

2026 विश्व कप में स्पेनिश राष्ट्रीय टीम की जीत के जश्न के साथ-साथ, समारोह में भाग लेने वालों के एक समूह ने सायोनिस्ट शासन के झंडे को पैरों तले रौंदकर गाजा पट्टी में इस कब्जाधारी शासन की नीतियों और कार्यों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

प्रकाशित तस्वीरों के अनुसार, इस कार्य का उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करना और गाजा में युद्ध और नागरिक हताहतों की निंदा करना था।

इस घटना की प्रतिक्रिया में, कुछ सायोनिस्ट कार्यकर्ताओं और अतिवादी हस्तियों ने धमकी भरे और नस्लवादी शब्दावली का उपयोग करते हुए स्पेनिश सरकार, प्रवासियों और फिलिस्तीन समर्थकों को अपने हमलों का निशाना बनाया।

ये प्रतिक्रियाएँ दिखाती हैं कि कैसे सायोनिस्ट शासन एक खेल आयोजन का दोहन करके अपने खिलाफ सार्वजनिक घृणा की किसी भी अभिव्यक्ति को «यहूदी-विरोधीवाद» से जोड़ने और इसे यूरोप में एक पहचान संकट के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है; एक ऐसा दृष्टिकोण जो वस्तुतः स्पेनिश समाज के खिलाफ टकरावपूर्ण माहौल और शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को बढ़ावा देता है।