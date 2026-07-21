ईरावानी: हम अमेरिका के दारखोविन परमाणु संयंत्र पर हमले की निंदा करते हैं

ABNA समाचार एजेंसी के अनुसार, अमीर सईद ईरावानी, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि ने स्थानीय समयानुसार सोमवार को एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ सशस्त्र हमले या ऐसे हमलों की धमकियाँ किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया: इस्लामी गणराज्य ईरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद से अनुरोध करता है कि वे बिना देरी, बिना किसी भेदभाव या दोहरे मानदंडों के, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और IAEA की सुरक्षा के तहत स्थित दारखोविन परमाणु संयंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करें।