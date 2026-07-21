कुवैत के अरिफजान बेस की मिसाइल प्रणालियाँ निशाना बनाई गईं

ABNA समाचार एजेंसी के अनुसार, इस्लामी गणराज्य ईरान की सेना की जनसंपर्क शाखा ने एक बयान में कुवैत के अरिफजान बेस पर तैनात अमेरिकी आतंकवादी सेना की HIMARS मिसाइल प्रणालियों के निशाना बनाए जाने की सूचना दी।

इस बयान का पाठ इस प्रकार है:

बड़े शैतान के हमारे देश के क्षेत्रों पर मिसाइल हमलों के जवाब में, कुछ घंटे पहले और ऑपरेशन 'बिजली' के अठारहवें चरण में, सेना की जमीनी ताकतों ने जमीन-से-जमीन मिसाइलों के साथ कुवैत के अरिफजान बेस पर तैनात अमेरिकी आतंकवादी सेना की HIMARS मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाया।

HIMARS एक मोबाइल मिसाइल प्रणाली है जिसमें जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ त्वरित स्थानांतरण की क्षमता होती है। इसके निशाना बनाए जाने से आक्रामक और रक्षात्मक परतों को नुकसान पहुँचता है और आक्रामक अपराधों में दुश्मन की मिसाइल शक्ति कम हो जाती है۔