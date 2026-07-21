पेज़ेश्कियान: कोई भी ताकत ईरानी राष्ट्र को रोकने में सक्षम नहीं होगी

ABNA समाचार एजेंसी के अनुसार, मसूद पेज़ेश्कियान, राष्ट्रपति की उपस्थिति में, इस्लामशहर शहर के चहारदांगे क्षेत्र में मोहल्ला-आधारित और मस्जिद-केंद्रित शासन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

पेज़ेश्कियान ने शासन में सफलता के लिए दृष्टि की व्यापकता और सोच की गहराई को आवश्यक बताया और कहा: प्रबंधकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण जितना व्यापक होगा, समाज के अधिक व्यापक वर्गों की भागीदारी जुटाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, लेकिन यदि दृष्टिकोण सीमित और अल्पकालिक हैं, तो बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं होगी।

राष्ट्रपति ने देश की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा: आज शत्रु पूरी ताकत से ईरानी राष्ट्र की प्रगति की राह को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि राष्ट्रीय इच्छाशक्ति बनती है, तो कोई भी ताकत इस राष्ट्र को रोक नहीं पाएगी।

पेज़ेश्कियान ने स्पष्ट किया: हम सभी को देश को वर्तमान परिस्थितियों से गरिमा, सत्ता और गौरव के साथ निकालने का प्रयास करना चाहिए और कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि ईरान वैश्विक प्रगति के पथ से पीछे रहे। यदि यह चिंता एक सामान्य विश्वास बन जाए, तो उसके कार्यान्वयन के रास्ते भी स्वतः बन जाएंगे।

राष्ट्रपति ने चहारदांगे में लागू योजना की मजबूत विशेषताओं के रूप में संरचना डिजाइन, कार्य विभाजन, योजना और गतिविधियों के व्यवस्थितकरण पर ध्यान देना बताया और कहा: निश्चित रूप से, कुछ कदम अभी भी बाहरी क्षमताओं पर निर्भर हैं, जबकि कई समस्याओं को उसी मोहल्ले की आंतरिक क्षमताओं और जन शक्ति के सहारे हल किया जा सकता है।