अमेरिका के आतंकी हमलों में 50 की मौत, सैंकड़ों घायल

तेहरान: ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा देश के विभिन्न इलाकों में किए गए हवाई हमलों के बाद हुए जान-माल के नुकसान का आधिकारिक ब्योरा जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार, 18 जून से 18 जुलाई के बीच हुए हमलों में 50 लोगों की मौत हुई, जबकि 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जनसंपर्क केंद्र के प्रमुख हुसैन किरमानपूर ने बताया कि अमेरिकी हमलों के कारण बड़ी संख्या में नागरिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक की रिपोर्ट के अनुसार, 50 लोगों की जान गई, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

किरमानपूर के मुताबिक, मृतकों में 5 महिलाएं और 18 वर्ष से कम उम्र के 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं घायलों में 32 महिलाएं और 18 बच्चे भी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमलों का असर केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम नागरिक भी इसकी चपेट में आए।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि घायलों के इलाज के लिए अब तक 28 बड़ी सर्जरी की जा चुकी हैं। उपचार के बाद 460 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 37 घायल अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है।

ईरानी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि घायलों को समय पर इलाज मिल सके। सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों पर भी नजर बनाए हुए है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इन हमलों के बाद पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। दोनों देशों के बीच जारी टकराव का असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ सकता है।