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इराकी हिज्बुल्लाह बटालियनों द्वारा अंसारुल्लाह के सऊदी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए समर्थन

21 जुलाई 2026 - 08:57
समाचार कोड: 1842966
स्रोत: ABNA
इराकी हिज्बुल्लाह बटालियनों द्वारा अंसारुल्लाह के सऊदी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए समर्थन

इराकी हिज्बुल्लाह बटालियनों ने एक आधिकारिक बयान जारी करके यमन के सशस्त्र बलों (अंसारुल्लाह) द्वारा सऊदी बंदरगाहों के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लागू करने के कदम के प्रति अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया।

ABNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के "अल-मसीरा" चैनल के हवाले से, इराकी हिज्बुल्लाह बटालियनों ने इस बयान में यमन को सऊदी शासन के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लागू करने के उसके फैसले पर बधाई दी और इसे उस अन्यायपूर्ण नाकाबंदी का कानूनी जवाब बताया जो लगभग 12 वर्षों से यमनी लोगों पर थोपी गई है।

इस इराकी संघर्ष समूह ने आगे कहा: यमन का साहसिक निर्णय, जो "नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी, और तनाव के बदले तनाव" के सामरिक समीकरण को धारण करता है, एक इस्पाती और अटल इच्छाशक्ति तथा यमन की संप्रभुता की रक्षा करने और इस देश के छीने गए अधिकारों को पूरी तरह वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है।

अपने बयान के अंत में, इराकी हिज्बुल्लाह बटालियनों ने क्षेत्र में प्रतिरोध समूहों के अभिसरण का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया: सत्य के मोर्चे की एकता और जिहादी एकजुटता की भावना के साथ समन्वय के तहत, हम यमन के इस कदम के लिए अपना पूर्ण समर्थन घोषित करते हैं।

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