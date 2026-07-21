इराकी हिज्बुल्लाह बटालियनों द्वारा अंसारुल्लाह के सऊदी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए समर्थन

ABNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के "अल-मसीरा" चैनल के हवाले से, इराकी हिज्बुल्लाह बटालियनों ने इस बयान में यमन को सऊदी शासन के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लागू करने के उसके फैसले पर बधाई दी और इसे उस अन्यायपूर्ण नाकाबंदी का कानूनी जवाब बताया जो लगभग 12 वर्षों से यमनी लोगों पर थोपी गई है।

इस इराकी संघर्ष समूह ने आगे कहा: यमन का साहसिक निर्णय, जो "नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी, और तनाव के बदले तनाव" के सामरिक समीकरण को धारण करता है, एक इस्पाती और अटल इच्छाशक्ति तथा यमन की संप्रभुता की रक्षा करने और इस देश के छीने गए अधिकारों को पूरी तरह वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है।

अपने बयान के अंत में, इराकी हिज्बुल्लाह बटालियनों ने क्षेत्र में प्रतिरोध समूहों के अभिसरण का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया: सत्य के मोर्चे की एकता और जिहादी एकजुटता की भावना के साथ समन्वय के तहत, हम यमन के इस कदम के लिए अपना पूर्ण समर्थन घोषित करते हैं।