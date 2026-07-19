  1. होम
  2. सेवा
  3. सीरिया

ज़ायोनी सेना के सीरिया पर बर्बर हमले, दरआ और कुनैत्रा में हालात चिंताजनक

19 जुलाई 2026 - 17:40
समाचार कोड: 1842311
ज़ायोनी सेना के सीरिया पर बर्बर हमले, दरआ और कुनैत्रा में हालात चिंताजनक

दमिश्क : स्थानीय सूत्रों के अनुसार, एक बार फिर इस्राईली सेना ने दक्षिणी सीरिया के दरआ और कुनेत्रा प्रांतों के बीच के इलाकों में तोपखाने से हमला किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, हमलों के दौरान कुनेत्रा प्रांत में कई तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। इस्राईल सेना के तोपखाने के द्वारा दरआ प्रांत के यरमूक नदी क्षेत्र के पास आबेदीन और जमला गांवों के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा कुनेत्रा के दक्षिणी हिस्से में बरीका और कुदना के बीच कृषि क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि हमले के दौरान इस्राईली सेना के निगरानी ड्रोन भी इलाके में उड़ते देखे गए।

दिसंबर 2024 में बशर अल-असद सरकार के पतन के बाद से इस्राईल ने दक्षिणी सीरिया में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। लगातार हो रहे हमलों से स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खेती का काम प्रभावित हुआ है।

सीरियाई नागरिक सुरक्षा टीमों के अनुसार, कुछ परिवारों ने इलाके को छोड़कर आसपास के शहरों में शरण ली है।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha