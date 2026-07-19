समाचार एजेंसी ABNA की रिपोर्ट के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल, पायलट अली अब्दुल्लाही ने एक संदेश में चालाक अमेरिकी दुश्मन को चेतावनी देते हुए याद दिलाया कि सशस्त्र बल किसी भी बर्बरता का विनाशकारी जवाब देंगे।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रिय देश की रक्षात्मक शक्ति एक ओर दक्षिण से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक गौरवशाली और विशाल ईरानी भूमि में गर्वीली और बहादुर जनता की शांति और सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार है, और दूसरी ओर, सम्मानित जनता की भलाई और खुशी के लिए देश के समर्पित अधिकारियों की सेवा और गतिविधि का माध्यम है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन का शिविर, सैन्य युद्ध में लगातार हार के बाद, जनता और अधिकारियों के बीच दरार और फूट पैदा करने की उम्मीद लगाए हुए है, क्योंकि महान शैतान, अपराधी अमेरिका की हार, आंतरिक एकजुटता पर निर्भर है, और दुश्मन को निराश करने के लिए इस शैतानी साजिश का गंभीरता से मुकाबला करना सभी के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य कार्य है।