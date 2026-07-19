ईरान के विनाशकारी हमलों के विवरण का खुलासा; भागते समय दर्जनों अमेरिकी सैनिक घायल

समाचार एजेंसी ABNA की रिपोर्ट के अनुसार, द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने स्वीकार किया कि ईरान ने जॉर्डन में बड़ी संख्या में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुँचाया है। ये हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक प्रकार के हैं और इनमें से प्रत्येक की कीमत 21 मिलियन डॉलर है।

अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी: जॉर्डन में हमारी सेनाओं ने 5 दिनों के भीतर ईरान के 4 हमले देखे, जिनमें हताहत हुए हैं। ईरान के हमलों से दर्जनों सैनिक घायल हुए और अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को भारी क्षति पहुँची।

उन्होंने आगे कहा: ईरान के पास अभी भी व्यापक मिसाइल भंडार है और वह पहले से कहीं अधिक अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों को भेद सकता है। जॉर्डन, प्रमुख अमेरिकी हवाई अड्डों के मेज़बान के रूप में, विशेष महत्व रखता है क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले पेंटागन ने अपनी कुछ सेनाओं को बहरीन, यूएई और कतर से जॉर्डन और कब्जे वाले क्षेत्रों में अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया था। अमेरिकी अभियानों के समर्थन में जॉर्डन की भूमिका भी बढ़ गई थी। ईरान के पहले हमले ने किंग फैसल एयर बेस पर एक सुविधा को निशाना बनाया, जिसमें 5 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। दूसरे हमले ने पूर्वी जॉर्डन बेस को निशाना बनाया, जहाँ अमेरिकी हेलीकॉप्टर तैनात थे। 48 घंटे पहले, ईरानी मिसाइलों ने अल-अज़राक में मुवफ्फक अल-सल्ती बेस पर हमला किया, और बंकरों की ओर भाग रहे 20 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। ईरान ने शुक्रवार को फिर से इस बेस को निशाना बनाया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और चार अन्य घायल हुए।

सीबीएस न्यूज़ ने भी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी कि ईरान के हमले के परिणामस्वरूप जॉर्डन में मुवफ्फक अल-सल्ती बेस पर 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को «बहुत दुखद» बताया था।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने जॉर्डन में अमेरिकी सेना के बेस पर ईरान के हमलों में दो अमेरिकी सैنिकों के मारे जाने की पुष्टि की।

ट्रंप ने कहा: ऐसा होते देखना हमारे लिए पीड़ादायक है; यह घटना बहुत दुखद है۔