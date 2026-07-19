भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भीषण गोलीबारी

समाचार एजेंसी ABNA ने भारतीय चैनल NDTV के हवाले से रिपोर्ट दिया कि कश्मीर के राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर इस देश और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच भीषण गोलीबारी 2 घंटे तक जारी रही।

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सैनिकों ने हमलावर तत्वों को देश की सीमाओं को पार करने से रोक दिया।

यह घटना द्विपक्षीय सैन्य तनावों की वृद्धि के बाद मई 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद से भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच सबसे बड़ी गोलीबारी मानी जाती है।

भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम शहर में विस्फोट होने के बाद कश्मीर में एक सैन्य अभियान शुरू किया और पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर सशस्त्र तत्वों के ठिकानों को निशाना बनाया। इसी कारण दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुईं।