नेतन्याहू ने दी ईरान को धमकी, हमला हुआ तो पहले से ज्यादा ताकत से देंगे जवाब

तल अवीव: इस्राईल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान इस्राईल पर हमला करता है, तो उसे पहले से भी अधिक ताकतवर जवाब दिया जाएगा।

नेतन्याहू ने यह बयान इस्राईल के डिमोना परमाणु परिसर के दौरे के दौरान दिया। उन्होंने दावा किया कि यदि ईरान की ओर से कोई भी हमला किया गया, तो इस्राईल पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त सैन्य कार्रवाई करेगा।

उन्होंने कहा, "अगर ईरान हम पर हमला करता है, तो हम पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे।"

वहीं, ईरान के अधिकारियों ने पहले भी कई बार कहा है कि यदि देश की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो उसका कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा।

इस बीच, ज़ायोनी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर की गई कार्रवाई के बाद इस्राईल ने अपनी सुरक्षा और सैन्य तैयारियों का स्तर बढ़ा दिया है।

इस्राईल के अखबार यदिऊत अहरोनोत ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि तल अवीव, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और संभावित जवाबी कार्रवाइयों पर लगातार नजर बनाए हुए है।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दोनों पक्षों के सख्त बयानों ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है।