पेज़ेश्कियान: हर बयान ईरान की ओर से जवाब के लायक नहीं है

समाचार एजेंसी ABNA के अनुसार, मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, ने आज तेहरान के मोसल्ला प्रार्थना स्थल पर आयोजित क्रांति के शहीद नेता के स्मरण समारोह के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों के जवाब में इन शब्दों को «अशिष्ट» बताया और कहा कि ऐसे बयान कहने वालों की शान होते हैं और ईरान की ओर से जवाब के योग्य नहीं हैं।

उन्होंने दुश्मनों के ईरान के ख़िलाफ़ कथित उद्देश्यों का ज़िक्र करते हुए कहा: «जिन्होंने सोचा था कि वे ईरान को विभाजित कर सकते हैं, वे व्यवहार में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए, और इस्लामी गणराज्य अपने विश्वास और आस्था के आधार पर अपनी मिट्टी के हर इंच की रक्षा करेगा।»

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व पर भी ज़ोर दिया और एकता एवं आंतरिक सामंजस्य बनाए रखने को देश की आगे की राह में पहला कदम बताया तथा आगे कहा: «कोई भी बात या कार्य जो समाज में विभाजन और मतभेद पैदा करे, राष्ट्रीय शक्ति को कमज़ोर करेगा।»