बक़ाई: अमेरिका के ईरानियों के ख़िलाफ़ अपराधों की सूची हर दिन लंबी होती जा रही है

समाचार एजेंसी ABNA के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने अपने निजी पेज पर, मंगलवार 23 तिर 1405 (14 जुलाई 2026) को हॉर्मोज़गान प्रांत सहित हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर अमेरिकी सैन्य आक्रमण का ज़िक्र करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप हाजीआबाद ज़िले में एक पर्यावरण रक्षक के परिवार के 3 सदस्य शहीद हो गए, लिखा: «अमेरिका के ईरानियों के ख़िलाफ़ अपराधों की सूची हर दिन लंबी होती जा रही है, और हर गुज़रते दिन अमेरिका ईरान के प्रति अपनी दुश्मनी का एक नया अध्याय सामने ला रहा है; मंगलवार की सुबह, अमेरिकी आतंकवादी सेना ने हॉर्मोज़गान के उत्तर में हाजीआबाद ज़िले के सैयद-जोज़र गाँव में मुख्य पर्यावरण निरीक्षक चौकी पर हमला किया और श्री जवाद हसनज़ादे, मेहनती पर्यावरण रक्षक, के परिवार के 3 सदस्यों को शहीद कर दिया।»

उन्होंने आगे कहा: «यह पिछले साढ़े चार महीनों में अमेरिका के घृणित युद्ध अपराधों का केवल नवीनतम उदाहरण है, जो तेहरान, मीनाब, लामर्द और अन्य स्थानों में ईरानी नेताओं, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की हत्या के साथ 9 एस्फ़ंद 1404 (28 फरवरी 2026) को शुरू हुआ था।»

बक़ाई ने कहा: «हर नया अपराध न्याय की प्राप्ति और इन अपराधों के कर्ताओं एवं आदेश देने वालों के परीक्षण एवं दंड के लिए ईरानियों के संकल्प को और अधिक मज़बूत करता है।»