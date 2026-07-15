ग़रीबाबादी: "हमने ओमान में जहाज़ों के गुज़रने के लिए नया मार्ग प्रस्तावित किया"

समाचार एजेंसी ABNA के अनुसार, काज़िम ग़रीबाबादी, विदेश मंत्रालय के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप-मंत्री ने एक टेलीविज़न साक्षात्कार में कहा: युद्ध की स्थिति में, जब किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर हमला हो रहा हो, तो केवल सामान्य दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में नहीं बोला जा सकता।

उन्होंने कहा: कुछ लोग कह सकते हैं कि राजनयिकों को ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब कोई देश युद्ध में हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन आक्रामकों द्वारा किया गया हो, तो उस देश से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इन परिस्थितियों की परवाह किए बिना सामान्य स्थिति की तरह केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के पालन पर ज़ोर देता रहे।

ग़रीबाबादी ने आगे कहा: मैंने यह भूमिका इसलिए रखी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य दो देशों – ईरान और ओमान – के बीच स्थित है, इसलिए ओमान की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए, और उस देश को अपने जलक्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों के मार्ग को खुला रखने का अधिकार है। कानूनी दृष्टि से, यह तर्क सामान्य परिस्थितियों में रखा जा सकता है, क्योंकि ओमान को भी हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य का एक तटवर्ती देश माना जाता है।

उन्होंने कहा: लेकिन यहाँ दो मूलभूत बिंदु हैं। पहला, हम युद्ध की स्थिति में हैं। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य का उपयोग आक्रामकों द्वारा ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए और देश के ख़िलाफ़ कुछ सैन्य अभियानों को सुगम बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि ईरान केवल अपने क्षेत्रीय जल को नियंत्रित करता है, लेकिन जलडमरूमध्य के अन्य भागों पर प्रभावी निगरानी नहीं रखता, तो उस मार्ग से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बना रहेगा। इसलिए, मामला केवल ओमान की संप्रभुता का नहीं है।

विदेश मंत्रालय के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप-मंत्री ने आगे कहा: दूसरा बिंदु यह है कि ओमान हमेशा ईरान इस्लामी गणराज्य के लिए एक अच्छा पड़ोसी रहा है, और विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से हाल के युद्ध में, युद्ध के विस्तार के विरोध में सैद्धांतिक रुख अपनाया है। ईरान और ओमान के संबंध फारस की खाड़ी क्षेत्र के कई देशों के साथ संबंधों से भिन्न हैं और सहयोग तथा पारस्परिक सम्मान पर आधारित हैं। इसलिए, ईरान इस्लामी गणराज्य की ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोई मंशा नहीं है।