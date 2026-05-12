ईरान-अमेरिका वार्ता: परमाणु मुद्दा ठंडे बस्ते में, हुर्मुज़ मुख्य विषय बन गया

हुर्मुज स्ट्रैट को खुला रखना इस समय ईरान और अमेरिका के बीच जारी वार्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। यह बात रूस में पाकिस्तान के राजदूत फैसल नियाज़ तिर्मिज़ी ने कही। अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फैसल नियाज़ तिर्मिज़ी ने कहा कि शुरुआत में वार्ताओं में यह विषय चर्चा का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब यह केंद्रीय मुद्दा बन चुका है।

तिर्मिज़ी के अनुसार सबसे अहम सवाल यही है कि हुर्मुज़ जलडमरूमध्य को किस तरह खुला रखा जाए। उन्होंने कहा कि ये वार्ताएं अत्यंत गोपनीय प्रकृति की हैं और उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में मुख्य ध्यान हुर्मुज़ जलडमरूमध्य पर केंद्रित है।

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के लगभग 22 प्रतिशत तेल के साथ-साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), रासायनिक उर्वरक और उर्वरक निर्माण के कच्चे माल की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान तनाव का समाधान अंततः शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा।