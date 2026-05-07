दुश्मन के एजेंट और भाड़े के मजदूरों को माफ नहीं करेंगे

ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख ने कहा है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुश्मन के “पैदल सैनिक” की तरह काम करते हैं और जानबूझकर दुश्मन की मदद करते हैं; ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायपालिका प्रमुख हुज्जतुल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन मोहसनी एजेई ने न्यायिक अधिकारियों और प्रांतीय न्यायपालिका प्रमुखों की एक बैठक में कहा कि हाल के युद्ध में दुश्मन को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा और वह अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि अल्लाह के करम से दुश्मन को पराजित किया गया है और आगे भी इस “नीच और धोखेबाज़ दुश्मन” के खिलाफ सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है और अंततः विजय इस्लामी गणराज्य ईरान और “सत्य के मोर्चे” की होगी। उन्होंने हाल के युद्ध के “लाभों” का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाभ राष्ट्रीय एकता और अभूतपूर्व समन्वय है जो पूरे ईरान में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र एकता की रक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो लोग अज्ञानता या लापरवाही के कारण राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाया और मार्गदर्शन दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर दुश्मन के एजेंट की तरह काम करते हैं और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते हैं; इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।