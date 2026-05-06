ट्रम्प के दौरे से पहले ईरान और चीन की बातचीत; शांति मजबूत करने की दिशा में तेहरान और बीजिंग

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची की बीजिंग यात्रा और चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत न केवल दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए है, बल्कि यह ईरान और अमेरिका के बीच संकट प्रबंधन और कूटनीतिक चैनल बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है।

ईरान के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात और बातचीत की। यह यात्रा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अराग़ची की चीन की चौथी यात्रा है और समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति के चीन दौरे की संभावना है। इस यात्रा के दौरान मुख्य चर्चा का विषय द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों की स्थिति तथा ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के माध्यम से अप्रत्यक्ष संदेशों का आदान-प्रदान रहा। रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने इस दौरान युद्ध की स्थिति और क्षेत्रीय तनावों की निंदा की है और तंगहाली व संघर्ष समाप्त करने तथा स्थायी युद्धविराम की आवश्यकता पर जोर दिया है। चीन ने पाकिस्तान द्वारा ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के प्रयासों का समर्थन भी किया है और संदेशों के आदान-प्रदान के चैनल को बनाए रखने की बात कही है।