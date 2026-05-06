राष्ट्रपति की दो टूक महंगाई और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं; सख्त कार्रवाई के आदेश

ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसऊद पीज़िशकियान ने कहा है कि महंगाई और जमाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्याय मंत्री से न्यायपालिका के साथ तालमेल बनाकर उन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा है, जो समाज की शांति को प्रभावित करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने बयान में कहा कि कीमतों में वृद्धि की जानकारी उन्हें है। इसका कुछ हिस्सा कच्चे माल की कीमतों में बदलाव या “अन्यायपूर्ण युद्ध” से जुड़ी समस्याओं के कारण है, जिसके बारे में लोग जानते हैं। लेकिन अनुचित रूप से कीमतें बढ़ाना और जमाखोरी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ऐसे किसी भी उल्लंघन पर सख्त कदम उठाएगी जो समाज में अस्थिरता पैदा करता है।