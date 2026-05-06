मीनाब हमलों से नाराज ट्रम्प को धमकाने वाला अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार

ईरानी बच्चियों की हत्या के मुद्दे पर ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने वाला अमेरिकी गिरफ्तार कर लिया गया है । अमेरिका में एक सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी ने राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में हलचल पैदा कर दी है। स्थानीय अभियोजन पक्ष के अनुसार, 35 वर्षीय डीन डेलाकिया नामक व्यक्ति को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी ने अपने कंप्यूटर के माध्यम से व्हाइट हाउस को एक धमकी भरा ईमेल भेजा, जिसमें ट्रंप पर ईरानी बच्चों की हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें “आतंकवाद” का जिम्मेदार बताया गया।

रिपोर्टों के मुताबिक, डेलाकिया लंबे समय से ईरान के खिलाफ युद्ध और अमेरिकी सैन्य नीतियों का आलोचक रहा है। अपने संदेश में उसने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि निर्दोष बच्चों की हत्या को युद्ध कहना सच्चाई को छिपाने जैसा है, जबकि वास्तविकता में यह आतंकवादी कार्रवाई के समान है। इस घटना के सामने आने के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल गतिविधियों और उसके संभावित संबंधों की जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक धमकी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मध्य-पूर्व, खासकर ईरान को लेकर अमेरिकी नीतियों के प्रति बढ़ते गुस्से और असंतोष की झलक भी दिखाता है।