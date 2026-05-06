ईरान के “स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक” के प्रमुख ने हुर्मुज जलडमरूमध्य के नए प्रबंधन मॉडल की जानकारी दी है, जिसके तहत देश को न केवल प्रतिबंधों का मुकाबला करने में मदद मिल रही है, बल्कि सालाना लगभग 2 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की आय भी हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, हुर्मुज जलडमरूमध्य आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित समुद्री मार्गों में से एक बन गया है। यह वह जलमार्ग है जिसे पहले बिना किसी शुल्क के वैश्विक नौवहन के लिए उपलब्ध माना जाता था, लेकिन एक निश्चित तिथि के बाद और “युद्ध” की स्थिति शुरू होने के बाद ईरान ने इस क्षेत्र में “स्मार्ट प्रबंधन” लागू किया है और अब इसे पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं जाने देने की बात कही जा रही है।

इस मॉडल के तहत ईरान ने डेटा-आधारित शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें जहाजों की आवाजाही, उनके मालिकाना हक, मार्ग, कार्गो और वैश्विक बाजारों पर प्रभाव जैसे विशाल डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इस अध्ययन के अनुसार, इन आंकड़ों को रीयल-टाइम डेटा में बदलकर निर्णय लिए जाते हैं कि किन जहाजों को गुजरने दिया जाए और किन्हें नहीं, जिससे कथित रूप से “प्रतिद्वंद्वी देशों की अर्थव्यवस्था” पर प्रभाव पड़ता है।