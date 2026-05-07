आयतुल्लाह सय्यद मुजतबा खामेनई ने की राष्ट्रपति से मुलाक़ात

ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसऊद पेज़ेशकियान ने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सय्यद मुजतबा खामेनेई से मुलाकात का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह मुलाक़ात ढाई घंटे तक चली । अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ मसऊद पेज़ेशकियान अचानक उद्योग, खनन और व्यापार मंत्रालय पहुंचे और वहां उन्होंने देश के व्यापारियों और बाज़ार प्रतिनिधियों की एक बैठक में भाग लिया, जिसका उद्देश्य बाजार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा, हालिया अमेरिका और ज़ायोनी हमले के बाद आर्थिक प्रभावों का आकलन, तथा महंगाई को नियंत्रित करने, कीमतों में वृद्धि रोकने और जमाखोरी से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजना था।

डॉ मसऊद पेज़ेशकियान ने अपने भाषण की शुरुआत में व्यापारियों और आर्थिक क्षेत्र के सक्रिय लोगों की उपस्थिति पर खुशी व्यक्त की और कहा कि देश के बाजार में जो अपेक्षाकृत स्थिरता और शांति दिखाई दे रही है, वह व्यापारियों, दुकानदारों और आर्थिक कार्यकर्ताओं के सहयोग और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यदि यह सहयोग और एकजुटता न होती, तो युद्ध और आर्थिक दबावों की परिस्थितियों में वर्तमान स्तर की स्थिरता हासिल करना संभव नहीं था।

अपने भाषण के एक दूसरे हिस्से में राष्ट्रपति ने हाल ही में अपनी उस मुलाकात का ज़िक्र किया जो उन्होंने इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता, आयतुल्लाह सय्यद मुजतबा खामेनेई से की थी, और उन्होंने उस बैठक के माहौल तथा उनके व्यक्तित्व, नैतिकता और नेतृत्व शैली का वर्णन किया। पेज़ेशकियान ने कहा कि यह मुलाकात एक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और बातचीत लगभग ढाई घंटे तक चली। उन्होंने बताया कि इस बैठक में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सर्वोच्च नेता का विनम्र, गहरा और अत्यंत आत्मीय व्यवहार था, जिसने संवाद के माहौल को विश्वास, शांति, आपसी समझ और सीधे संवाद पर आधारित वातावरण में बदल दिया।