रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका और इस्राईल की नीति मध्य पूर्व में देशों के बीच संघर्षों को भड़काने पर आधारित है, ताकि वे अपने सीमित लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि इस्राईल और अमेरिका को क्षेत्र के देशों के बीच किसी भी समझौते में कोई रुचि नहीं है। मारिया ज़ाखारोवा ने अल-मयादीन के एक पत्रकार से बातचीत में कहा कि वॉशिंगटन और तल अवीव एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो मध्य पूर्व में देशों के बीच संघर्षों को भड़काने पर आधारित है ताकि अपने सीमित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने आगे कहा कि इस्राईल और अमेरिका मध्य पूर्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने की बातचीत में भाग लेने से इनकार करते हैं।