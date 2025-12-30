यूएई के किराये के सैनिकों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए तैयार 

यमन के हज़्रमौत प्रांत के स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि वह संयुक्त अरब अमीरात समर्थित लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रांत के महत्वपूर्ण ठिकानों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार हैं।

अधिकारियों ने कहा कि वह सऊदी-समर्थित बलों के साथ मिलकर सैन्य शिविरों और रणनीतिक स्थानों पर नियंत्रण पाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सैन्य जिम्मेदारियों के शांतिपूर्ण और सुरक्षित हस्तांतरण की मांग की।

यह बयान सऊदी गठबंधन द्वारा हज़्रामौत के अल-मुकल्ला बंदरगाह पर किए गए हवाई हमले के बाद आया है, जहां यूएई के सैनिक तैनात थे।

सऊदी-समर्थित यमन की राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख रशाद अल-अलिमी ने भी संयुक्त अरब अमीरात पर दक्षिणी यमन में अलगाववादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यूएई के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया है और उनके सैनिकों से 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने को कहा है।

पूर्वी यमन के हज़्रामौत और अल-मुहरा प्रांत सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रतिद्वंद्विता के केंद्र बन गए हैं। यूएई समर्थित दक्षिणी परिषद ने तेल समृद्ध क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे सऊदी अरब में चिंता बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, और यमन के भीतर हिंसा फैलने का डर है।