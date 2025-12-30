ईरान ने कनाडा की नौसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया 



अहलुलबैत (अ.स.) समाचार एजेंसी -अबना- की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय ने ईरान की सशस्त्र सेना के एक हिस्से पर आतंकवादी का लेबल लगाने के कनाडा सरकार के गैरकानूनी फैसले के जवाब में प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करते हुए यह बयान जारी किया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने 19 जून 2024 के कनाडा सरकार के गैरकानूनी फैसले के जवाब में घोषणा की है कि "चूंकि कनाडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत, देश की आधिकारिक सशस्त्र बलों के अहम अंग इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संस्था घोषित किया है, इसलिए ईरान सरकार पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर और वर्ष 1398 में पारित "अमेरिका द्वारा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने के फैसले के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई" कानून की धारा 7 का हवाला देते हुए, कनाडा की नौसेना (रॉयल कनाडियन नेवी) को उक्त कानून और उसके प्रावधानों के अंतर्गत मानती है और इसलिए, प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के ढांचे के तहत, उसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देती है और उसे आतंकवादी संगठन घोषित करती है।