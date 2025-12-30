सऊदी ने अमीरात समर्थित काफिले पर हमला किया, संघर्ष तेज़ 

सऊदी अरब ने यमन के दक्षिणी बंदरगाह अल-मुकल्ला पर हवाई हमले के बाद कहा है कि उसकी "राष्ट्रीय सुरक्षा" एक "लाल रेखा" है और रियाज़ इसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। यह हमला यमन के दक्षिणी अलगाववादियों के लिए एक विदेशी ताकत द्वारा हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के दावे के बाद किया गया था।

गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने कहा कि दो जहाज बिना अनुमति के अल-मुकल्ला बंदरगाह में दाखिल हुए, उन्होंने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया और साउद्रन ट्रांज़िशनल काउंसिल (STC) के लिए "हथियारों और सैन्य वाहनों का एक बड़ा कार्गो" उतारा।

इस घटना के बाद, रियाज़ समर्थित यमन की राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख रशाद अल-अलिमी ने 24 घंटे के भीतर यमन से सभी अमीराती भाड़े के सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की, और अबू धाबी के साथ रक्षा समझौते को रद्द करने और 72 घंटे के लिए सभी क्रॉसिंग और बंदरगाह बंद करने की घोषणा की।

सऊदी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात को हाल की तनातनी के लिए जिम्मेदार ठहराया और एक बयान में कहा कि "भाई देश संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा उठाए गए कदम बेहद खतरनाक हैं।

बयान में कहा गया है कि दक्षिणी परिषद की सैन्य प्रगति के लिए अबू धाबी का समर्थन "सऊदी साम्राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा, यमन की सुरक्षा और क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा" है। यह स्पष्ट रुख यमन मामले पर रियाज़ और अबू धाबी के बीच संबंधों में नई दरार के उभरने का संकेत माना जा रहा है।

दूसरी ओर, अंसारुल्लाह के करीबी ब्रिगेडियर अबिद अल-सौर ने कहा कि सनआ नज़दीक से देख रहा है कि दक्षिण में क्या हो रहा है। यमन के दक्षिण में जो हुआ वह एक अमीराती-सऊदी साजिश है और अमेरिका और इस्राईल के इशारे पर किया जा रहा है।