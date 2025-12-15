प्राप्त मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने ताइवान और अवैध ज़ायोनी राष्ट्र इस्राईल के बीच सैन्य और रक्षा सहयोग पर चिंता जताई है। चीनी सुरक्षा और खुफिया संस्थानों की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान इस्राईल से हवाई रक्षा प्रणाली "टी-डॉम" हासिल कर रहा है, जो इस्राईल की "आयरन डॉम" प्रणाली पर आधारित है। इससे ताइवान की मिसाइल रक्षा क्षमता बढ़ेगी और यह चीन के लिए चिंताजनक है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ताइवान के वरिष्ठ अधिकारी फ्रांस्वा वू का तल अवीव का गुप्त दौरा इस सहयोग का सबूत है। ताइवान इस्राईल से एरो सिस्टम जैसे आधुनिक रडार और मल्टी-लेयर रक्षा प्रणाली खरीदने या तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे टी-डॉम प्रणाली में जोड़ा जा सके।

चीन ने इस सहयोग को "एक चीन" नीति का उल्लंघन और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना है। चीन का कहना है कि ताइवान का किसी भी देश, खासकर इस्राईल के साथ सैन्य संबंध या सहयोग उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।