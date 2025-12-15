अमेरिका ने इराक के अल-असद एयर बेस पर 1500 सैनिक और तैनात किए

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अल-अनबार प्रांत के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि अमेरिकी सेना की कमान अल-असद एयर बेस पर और सैनिक तैनात कर रही है।

इस सूत्र ने बताया कि इस कदम के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। अमेरिकी सेना ने अल-असद बेस पर 1500 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं, जो पश्चिमी अल-अनबार के हीत जिले के अल-बगदादी क्षेत्र में स्थित है।

रिपोर्ट के अनुसार, सैकड़ों सैनिक हवाई मार्ग से अल-असद पहुंचे, जबकि इससे पहले इस बेस से अमेरिकी सैनिकों की बड़े पैमाने पर वापसी देखी गई थी और उन्हें उत्तरी इरबिल के हरीर बेस स्थानांतरित किया गया था।

इस सूत्र ने आगे कहा कि इस बेस पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक रहेंगे और भविष्य में कुल सैनिकों की संख्या 3000 से अधिक होने की उम्मीद है।

इराक में सुरक्षा स्थिति स्थिर होने और देश की सुरक्षा बलों की तैयारी को देखते हुए, इस सूत्र ने अल-असद बेस के अंदर अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने के कारणों को अज्ञात बताया।