दक्षिण यमन की ट्रांजिट काउंसिल ने अबयन शहर पर कब्जा करने के लिए अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। दक्षिण यमन की यूएई के नियंत्रण वाली ट्रांजिट काउंसिल ने देश के दक्षिण में स्थित अबयन शहर में "ऑपरेशन दृढ़ संकल्प" नाम से सैन्य अभियान शुरू किया है। इस अभियान में इस गुट की सहायता के लिए अबयन एक्सिस की इकाइयाँ भी शामिल हैं।

ट्रांजिट काउंसिल ने हाल ही में दक्षिण यमन के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल किया है, जिसमें शबवा में "मिका 12" और अल-अकला तेल सुविधाओं के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही इस शहर के अधिकांश महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं, जो यमन के केंद्र में स्थित है।

यूएई ने 2015 से शबवा में बलहाफ बंदरगाह का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है, जो यमन से विदेशों में गैस निर्यात का एकमात्र मंच है। इस घटना के परिणामस्वरूप, यमन से गैस निर्यात बंद हो गया है। यह मंच अपने गैस निर्यात से यमन सरकार के खजाने में सालाना 4 अरब डॉलर जमा करता था, और पिछले 10 वर्षों से इस खर्च को ध्यान में रखते हुए, यमन ने गैस निर्यात रोकने से लगभग 40 अरब डॉलर का नुकसान उठाया है। दूसरी ओर, पूर्वी यमन के शहरों में सैन्य गतिविधियाँ भी तेज हो गई हैं।