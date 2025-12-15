ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची बेलारूस पहुँचे, महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों से करेंगे मुलाकात 

ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची बेलारूस पहुँच गए हैं। वहाँ वे बेलारूस के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव से मुलाकात और बातचीत करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री के रूप में यह अराक़्ची की बेलारूस की पहली यात्रा है।

बता दें कि इससे पहले 28 अगस्त 2025 को अराक़्ची राष्ट्रपति मसूद पीज़िशकियान के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक निमंत्रण पर मिन्स्क की यात्रा कर चुके है। उस दौरे के दौरान तेहरान और मिन्स्क के बीच राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून, पर्यटन, कला, मीडिया, स्वास्थ्य, दवा उद्योग, उद्योग, पर्यावरण, मुक्त आर्थिक और विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निवेश के क्षेत्रों में 12 सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस दौरे में भी दोनों पक्षों के बीच तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिनमें एकतरफा प्रतिबंधों का मुकाबला करने में दोनों देशों के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के संदर्भ में ईरान और बेलारूस के संयुक्त बयान और दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच राजनीतिक परामर्श का कार्यक्रम शामिल है।