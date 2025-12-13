तुर्की हमारा दुश्मन है, गज़्ज़ा में किसी तुर्की सैनिक को एंट्री नहीं 

ज़ायोनी शासन के न्यूयॉर्क कौंसुलेट जनरल में कौंसुल जनरल ओफ़िर अकोनिस ने कहा कि तल अवीव की नीति गज़्ज़ा पट्टी में किसी भी तुर्की सैनिक के प्रवेश की अनुमति नहीं देगी। अपने बयान में उन्होंने तुर्की को इस्राईल का दुश्मन कहा। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब अर्दोगान की उन टिप्पणियों का भी जिक्र किया, जिनमें अर्दोगान ने इस्राईल पर गज़्ज़ा में हिटलर जैसा व्यवहार करने और नरसंहार का अपराध करने का आरोप लगाया था। अकोनिस ने यह भी दावा किया कि अर्दोगान आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं।
न्यूयॉर्क कौंसुलेट-जनरल के कौंसुल-जनरल ने सीरिया के संबंध में जोर देकर कहा कि हम सीरिया के साथ एक सुरक्षा समझौता चाहते हैं, और हमें इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
