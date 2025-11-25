ईरान और पाकिस्तान का सहयोग क्षेत्र में शांति के लिए बेहद जरूरी: लारीजानी

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारीजानी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सहयोगग से क्षेत्र में शांति और स्थिरता मजबूत होगी।

अली लारीजानी मंगलवार सुबह इस्लामाबाद पहुँचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र का एक अहम देश है और क्षेत्र में शांति में बड़ा प्रभाव रखता है।

उन्होंने कहा कि ईरान का पूर्वी पड़ोसी सांस्कृतिक रूप से भी अहम भूमिका निभाता है और दोनों देशों के रिश्ते पुराने और गहरे हैं। लारीजानी ने जोर दिया कि मौजूदा बदलती क्षेत्रीय स्थिति में ईरान और पाकिस्तान का विभिन्न क्षेत्रों सहयोग क्षेत्र में सुकून और शांति ला सकता है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान के इस दौरे में होने वाली मुलाकातों और बातचीत में इन अहम मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

