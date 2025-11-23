ईरान चीन–यूरोप रेल ट्रांज़िट का मुख्य द्वार, 60 मिलियन टन माल गुज़रेगा

ईरान, चीन, कज़ाख़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की के प्रतिनिधियों ने इस्तांबुल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य चीन–यूरोप रेल कॉरिडोर के दक्षिणी मार्ग से माल ढुलाई को बढ़ावा देना है।

समझौते के अनुसार, ईरान चीन से यूरोप जाने वाली कंटेनर ट्रेनों के लिए आधिकारिक “गोल्डन गेटवे” होगा।

छह देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि एक समान टैरिफ तय किए जाएँ, ट्रेनों के यात्रा समय को कम किया जाए, अतिरिक्त व कस्टम शुल्कों में कमी की जाए और आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जाए।

इन कदमों के ज़रिए उस दक्षिणी मार्ग से गुज़रने वाली कंटेनर ट्रेनों की संख्या में बड़ा इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है, जो ईरान की भूमि से होकर गुजरती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष लगभग 60 मिलियन टन सामान लगभग 20 हजार कंटेनर ट्रेनों द्वारा चीन और यूरोप के बीच ले जाया गया। समझौता लागू होने के बाद उम्मीद है कि इस बड़े माल-परिवहन का एक उल्लेखनीय हिस्सा ईरान के रास्ते से गुज़रेगा, जिससे देश को महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक लाभ होंगे।