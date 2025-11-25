अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले, 10 लोगों की मौत 



फ्रांस प्रेस ने अफ़ग़ान सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान की जमीन पर हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम 10 आम नागरिक मारे गए। ये हमले उस आत्मघाती विस्फोट के एक दिन बाद हुए, जो पेशावर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के मुख्यालय पर हुआ था और जिसने दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ा दिया है।

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुबह के वक्त ख़ोस्त प्रांत में एक नागरिक के घर को निशाना बनाया, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला मारे गए। उन्होंने यह भी बताया कि कुनार और पक्तिका की सीमा क्षेत्रों पर हुए अलग-अलग हमलों में चार अन्य नागरिक घायल हुए हैं।

पाकिस्तान सरकार और सेना ने अब तक इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये घटनाएं उस समय सामने आई हैं जब सोमवार को पेशावर में फ़ेडरल कॉन्स्टेबुलरी के मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में तीन अफ़सर मारे गए और 11 लोग घायल हुए। पाकिस्तानी सरकारी मीडिया का कहना है कि इस हमले के आरोपी अफ़ग़ान नागरिक थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इसके लिए “तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान” को जिम्मेदार ठहराया है।

काबुल और इस्लामाबाद के रिश्ते हाल के महीनों में बेहद ख़राब हुए हैं, खासकर सीमा पर बढ़ती झड़पों और अफ़ग़ान तालिबान के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से संबंधों को लेकर। अब तक दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।

