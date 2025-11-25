यूक्रेन की तरफ से रूसी नागरिकों पर किए गए हमलों में पिछले एक हफ्ते में 7 लोगों की मौत हो गई और 46 नागरिक घायल हुए हैं। यह जानकारी रूसी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी।

रशिया टुडे के अनुसार, रूस के विदेश मंत्रालय में यूक्रेनी शासन के अपराधों से जुड़े मामलों के दूत रूदियोन मिरोश्निक ने कहा कि यूक्रेनी फोर्सेज ने पिछले हफ्ते रूस के नागरिक इलाकों पर गोलाबारी और ड्रोन हमले किए, जिनमें 7 नागरिक मारे गए और 46 लोग घायल हुए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं।

मिरोश्निक ने बताया कि पिछले हफ्ते यूक्रेनी हमलों की वजह से रूस के लगभग 8 लाख लोग विभिन्न समयावधियों तक बिजली से वंचित रहे, क्योंकि ये हमले रूस के गैर-सैन्य ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहे थे।

