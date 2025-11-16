सीरिया, स्वैदा प्रांत के “बल्दा अल-मज्दल” में सशस्त्र संघर्ष शुरु

सीरियाई मीडिया ने दक्षिण सीरिया के स्वैदा प्रांत के पश्चिम में स्थित बल्दा अल-मज्दल में सशस्त्र समूहों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की शुरुआत की सूचना दी है।

अहलेबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, सीरियाई मीडिया ने बताया कि तथाकथित “विद्रोही समूहों” ने संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए अल-मज्दल गाँव में आंतरिक सुरक्षा बलों के केंद्र पर हमला किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से लड़ाई भड़क उठी। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर संघर्षविराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।

सीरियाई सरकारी एजेंसी साना ने भी रिपोर्ट दी कि पश्चिमी स्वैदा के वल्गा क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा बलों की कुछ चौकियाँ सशस्त्र समूहों के हमले का निशाना बनीं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि अल-मजरा में सार्वजनिक सेवा संस्थानों और अल-मज्दल में सुरक्षा पॉइंट्स पर भी हमला किया गया।

“राष्ट्रीय गार्ड” नामक समूह ने बताया कि बल्दा अल-मज्दल में एक बड़ा हमला हुआ जो एक घंटे से अधिक चला, जिसमें सशस्त्र समूहों ने कई दिशाओं से मध्यम, भारी हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल किया।

इसी दौरान, स्वैदा घटनाओं की जांच करने वाली विशेष समिति रविवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें पिछले तीन महीनों में उठाए गए कानूनी कदमों और आगे की योजना की जानकारी दी जाएगी।

समिति के प्रवक्ता अम्मार इज़्ज़ुद्दीन ने कहा कि बैठक में समिति के कार्य-तरीके और अब तक किए गए कदमों का विवरण दिया जाएगा। सीरिया के न्याय मंत्रालय ने 31 जुलाई को इन घटनाओं की जांच और कानूनी जिम्मेदारियों के निर्धारण के लिए इस समिति का गठन किया था।

