ईरान ने फ्रांस के दो नागरिकों को सशर्त रिहा किया 

ईरान ने जासूसी के आरोप में बंद दो फ्रांसीसी नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों व्यक्तियों को सुरक्षा कारणों के तहत गिरफ्तार किया गया था और अब उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया है, हालांकि उन पर अदालत की निगरानी जारी रहेगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सुरक्षा आरोपों में गिरफ्तार दो फ्रांसीसी नागरिकों को ज़मानत पर सशर्त रिहाई दी गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने पत्रकारों से कहा कि दोनों फ्रांसीसी नागरिक कुछ समय से सुरक्षा चिंताओं के चलते हिरासत में थे, लेकिन अब संबंधित न्यायाधीश के आदेश पर उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों नागरिकों की निगरानी अदालत की अगली कार्यवाही तक जारी रहेगी और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है।