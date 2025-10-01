ईरान, जासूसी पर गंभीर सजा, ड्रोन के लिए बने कानून 

ईरान की गार्डियन काउंसिल ने दो अहम कानूनों को मंजूरी दे दी है, एक जासूसी के खिलाफ कड़ा कानून और दूसरा गैर-फौजी ड्रोन के इस्तेमाल का नियम। अब ये दोनों कानून आधिकारिक रूप से लागू माने जाएंगे।

पहले इन मसौदों पर संसदीय बहस में कुछ कानूनी और संवैधानिक आपत्तियां थीं, लेकिन नए संशोधन के बाद काउंसिल ने इन्हें शरीयत और संविधान के खिलाफ नहीं पाया।

जासूसी कानून के तहत, खासकर इस्राईल और अन्य दुश्मन देशों के लिए जासूसी या सहयोग करने पर सख्त सजा दी जाएगी, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो सके।

ड्रोन संबंधी कानून नागरिक ड्रोन के लाइसेंस, सुरक्षा और निगरानी के लिए नियम तय करता है, जिससे उनका इस्तेमाल सुरक्षित और नियंत्रित ढंग से हो।

गार्डियन काउंसिल के प्रवक्ता हादी ताहान नज़ीफ ने बताया कि ये दोनों कानून हाल ही में इस्राईल के साथ 12 दिन की जंग के दौरान संसद से पास हुए थे और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पूरी तरह लागू हो जाएंगे।