ईरान और पाकिस्तान मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ साथ आए

ईरान और पाकिस्तान ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मिलकर काम करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए साझा खुफिया जानकारी और संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस्लामाबाद में ईरान के नारकोटिक्स पुलिस प्रमुख सरदार इरज काकावंद और पाकिस्तान के एंटी-नारकोटिक्स फोर्स (ANF) के प्रमुख जनरल अब्दुल मोईद की मुलाकात हुई। दोनों देशों ने सीमा पर तस्करी रोकने, आपसी खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति जताई।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग, इस्लामाबाद की पुलिस अकादमी और कराची के नशामुक्ति केंद्रों का भी दौरा करेगा, ताकि प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रमों का अनुभव ले सके।

बैठक में दोनों पक्षों ने नशीली दवाओं से मुक्त और सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए आपसी सहयोग और मजबूत तालमेल की प्रतिबद्धता दोहराई।