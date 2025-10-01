ज़ायोनी सेना ने दरआ में जौलानी के लड़ाकों को नंगा किया

दक्षिण सीरिया में डेरा जमाए बैठी इस्राईली सेना ने जौलानी के लडाकों के साथ अपमान जनक सुलूक किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीरिया की अस्थायी सरकार से जुड़े कुछ लड़ाकों को ज़ायोनी सेना ने दरआ के पास पकड़ लिया।

खबरों के मुताबिक ये लड़ाके तकफीरी आतंकी समूह HTS के प्रमुख अबु मोहम्मद अल-जौलानी की अगुवाई वाली सरकार से जुड़े हैं। ज़ायोनी सेना ने इन्हें सीमा के पास गिरफ्तार किया, इनके हथियार छीन लिए और फिर इनके सैन्य कपड़े उतारकर इन्हें निर्वस्त्र कर दिया।

सीरियाई मीडिया का कहना है कि इस घटना पर सीरिया की अस्थायी सरकार पूरी तरह चुप है और कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।