अमेरिका ने शुरू किया नया सैन्य अभियान 

अमेरिका के युद्ध मंत्री ने पश्चिमी गोलार्ध में मादक पदार्थों के नेटवर्क से मुकाबले के दावे के साथ “सदर्न स्पीयर” नामक सैन्य अभियान शुरू करने की खबर दी है।

अल–जज़ीरा के अनुसार अमेरिकी युद्ध मंत्री पिट हेग्सट ने पश्चिमी गोलार्ध में मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई के नाम पर “सदर्न स्पीयर” अभियान के शुरू करने का आदेश दिया।

हेग्सट ने कहा कि “राष्ट्रपति ट्रम्प ने निर्णायक कार्रवाई का आदेश दिया है और रक्षा मंत्रालय इस आदेश को लागू कर रहा है। ‘सदर्न स्पीयर’ अभियान का उद्देश्य अमेरिका की भूमि की रक्षा, पश्चिमी गोलार्ध से मादक पदार्थों की तस्करी को समाप्त करना और उन पदार्थों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकना है, जो हमारे नागरिकों की जान के लिए खतरा हैं। पश्चिमी गोलार्ध संयुक्त राज्य का पड़ोस है और हम उसकी सुरक्षा करेंगे।”

यह खबर उस समय आई है जब कुछ घंटे पहले सीबीएस ने रिपोर्ट में कहा था कि पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने एक बैठक में ट्रम्प को वेनेज़ुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के नए विकल्प पेश किए हैं। अमेरिका अब तक कैरेबियाई सागर और प्रशांत महासागर में कम से कम 20 सैन्य अभियान चला चुका है, जिनके परिणामस्वरूप 80 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, अमेरिका का सबसे उन्नत विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इस समय वेनेज़ुएला के तटों की ओर बढ़ रहा है।

