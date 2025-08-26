ग़ज़्ज़ा में ज़ायोनी हमलों का शिकार बनने वाले पत्रकारों की संख्या 246 पहुँची।

ग़ज़ा के सूचना विभाग ने घोषणा की है कि फ़िलिस्तीनी अख़बार अल-हयात अल-जदीदा से जुड़े पत्रकार हसन दुहान को ज़ायोनी सैनिकों ने सीधे गोली मारकर शहीद कर दिया।

यह घटना ख़ान यूनुस में हुई।

ग़ज़ा के सूचना विभाग ने बताया कि हसन दुहान के शहीद होने के बाद अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद हुए पत्रकारों की संख्या 246 तक पहुँच गई है।

ध्यान देने योग्य है कि सोमवार सुबह ग़ज़ा के नासिर अस्पताल पर ज़ायोनी सेना के हमले में 20 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 5 पत्रकार शामिल थे।

पत्रकार सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ग़ज़ा में ज़ायोनी सरकार की युद्ध नीति पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुई है।

तुलना के लिए, रूस और यूक्रेन के लगभग 4 साल के युद्ध में कुल 18 पत्रकार शहीद हुए थे।

