नर्सिंग कॉलेज में हिजाब बैन का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला

बेंगलुरु के नर्सिंग कॉलेज में हिजाब बैन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुख्यमंत्री तक पहुँच गया है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RGUHS) ने बेंगलुरु में मौजूद एक नर्सिंग कॉलेज में कथित हिजाब और बुर्का प्रतिबंध के मामले की जांच शुरू कर दी ह। यह कदम जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के जरिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से हस्तक्षेप की मांग के बाद उठाया गया।

JKSA ने सीएम को दिए गए एक ज्ञापन में आरोप लगाया था कि श्री सौभाग्य ललिता कॉलेज ऑफ नर्सिंग की मैनेजमेंट ने चार छात्राओं को हिजाब या बुर्का पहनने की वजह से क्लासेज़ में भाग लेने से रोक दिया और उन्हे कॉलेज से निकालने की धमकी भी दी है।