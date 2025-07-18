ईरान चीन और रूस की बैठक, परमाणु ठिकानों पर हमले पर जताई चिंता

वैश्विक संगठनों में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ईरान रूस और चीन की संयुक्त बैठक के बारे मे खबर देते हुए लिखा कि ईरान, रूस और चीन के स्थायी प्रतिनिधियों ने विएना में मुलाकात की और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अवैध और गैर-जिम्मेदाराना हमलों पर चर्चा की।

चीन और ईरान के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के साथ बैठक में वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान आईएईए की निगरानी में हैं और उन पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन हैं। हालांकि, उन्होंने इस बैठक में हुई आने चर्चा के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी।