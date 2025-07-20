गज़्ज़ा में क़यामत, एक ही दिन में 118 से अधिक का कत्ले आम

ज़ायोनी सेना मेर यूरोप की मदद से गज़्ज़ा में हर गुजरते दिन के साथ कत्ले आम तेज़ करती जा रही है। शनिवार सुबह से शाम सूरज डूबने तक कम से कम 118 फिलिस्तीनियों को ज़ायोनी सेना बेदर्दी से मार चुकी है। इनमें 38 लोग वे थे जो खाने के लिए रिलीफ सेंटर्स पर पहुंचे थे, लेकिन गोलियों का शिकार हो गए।

गज़्ज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बस्साल ने बताया कि ये मौतें गज़्ज़ा के दक्षिणी हिस्से में दो अलग-अलग रिलीफ सेंटर्स खान यूनुस के दक्षिण-पश्चिम और रफह के उत्तर-पश्चिम में हुईं, और उन्होंने इसके लिए ज़ायोनी सेना को जिम्मेदार ठहराया।